ВЦИОМ: более половины россиян считают, что видеоигры приносят больше вреда, чем пользы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (58%) негативно оценивают влияние компьютерных игр на организм человека, отмечая при этом ухудшение психики и появление агрессии, при этом 6% опрошенных считают, что компьютерные игры помогают в развитии логического мышления, повышении скорости реакции. Об этом говорится в опубликованных во вторник результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян негативно воспринимают увлечение своих близких компьютерными играми (54%). <...> Большинство наших сограждан убеждены, что компьютерные игры вредят тем, кто в них играет (58%)", - говорится в материалах опроса.

Негативными последствиями от компьютерных игр россияне назвали возникновение зависимости (26%), ухудшение зрения ( 23%), негативное влияние на психику (13%), еще 10% отметили, что игры провоцируют агрессию.

При этом каждый десятый респондент считает, что компьютерные игры помогают в развитии логического мышления, повышении скорости реакции (6%) и развитии внимательности (4%). "Также 8% опрошенных отметили, что увлечение видеоиграми помогает общему развитию человека и повышает уровень интеллектуальных способностей", - отмечено в исследовании.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 августа 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.