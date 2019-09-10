В Минздраве назвали факторы риска суицида

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Основными косвенными признаками, указывающими на то, что человек находится в зоне риска совершения суицида, может быть депрессия, злоупотребление алкоголем и повышенная тревожность. Об этом во Всемирный день по предупреждению суицидов сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Важно помнить: есть признаки, по которым можно предположить, что человек находится в зоне риска по совершению самоубийства. Точнее это факторы, которые увеличивают вероятность самоубийства. Кратко их можно обобщить так: депрессия, потеря интереса к жизни, постоянное чувство несчастья, одиночества; произошедшие трагические события в жизни человека; жестокое обращение, травля", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

Кроме того, факторами, способствующими появлению суицидальных настроений, может стать злоупотребление алкоголем и другими психоактивными веществами, хронический болевой синдром, повышенная тревожность и вспышки гнева. "Конечно, каждый в отдельности признак не определяет на 100% вероятность суицида. Но это важные маркеры, которые должны привлечь внимание близких. Их нужно научиться замечать, чтобы постараться предотвратить трагедию, не позволить человеку совершить фатальный шаг", - отметил Салагай.

Научные исследования доказывают, что разговор о суициде с человеком, который находится в зоне риска, сокращает вероятность трагедии, отмечает Салагай. "Нужно учиться слушать, быть неравнодушным, чутким. Это особенно важно, учитывая, что часто причиной суицида называют утрату социальных контактов, чувство одиночества и отчужденности", - говорится в сообщении.

"Воспользуйтесь этим днем, чтобы обратить внимание на людей, которые рядом. Может быть, кому-то сейчас очень нужна помощь", - заключил замминистра.

По данным ВОЗ, ежегодно около 800 тыс. человек в мире лишают себя жизни, что составляет в среднем один случай каждые 40 секунд. На 100 тыс. человек на планете приходится 10,5 самоубийств. ВОЗ также напоминает, что среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет суицид занимает вторую строчку в качестве причины смертности после ДТП.