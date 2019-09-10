Режим ЧС ввели в 24 муниципалитетах Оренбургской области из-за засухи

ОРЕНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/ Режим ЧС ввели в 24 муниципальных образованиях Оренбургской области из-за гибели сельскохозяйственных культур на площади 129,5 тыс. га в связи с атмосферной и почвенной засухой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

"В связи с опасными агрометеорологическими явлениями (засуха атмосферная и почвенная, суховей), повлекшими гибель сельскохозяйственных культур, указом губернатора Оренбургской области введен режим ЧС регионального характера на территории следующих муниципальных образований: Адамовский, Акбулакский, Беляевский, Домбаровский, Илекский, Красногвардейский, Новоорский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Первомайский, Переволоцкий, Сакмарский, Саракташский, Светлинский, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский районы, Соль-Илецкий, Сорочинский, Гайский, Ясненский городские округа, города Оренбург и Орск. По предварительным данным, площадь гибели сельскохозяйственных культур от засухи составила 129,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

Режим ЧС вводится для оперативного определение размера ущерба и получения компенсации из федерального бюджета. Ущерб от засухи, по предварительным данным, составит более 200 млн рублей. В региональном Минсельхозе уточнили, что в настоящее время в муниципалитетах работают комиссии по обследованию посевных площадей для принятия решения по их списанию. Среди причин гибели посевов: атмосферная и почвенная засуха, суховей.

"Пакет документов по ЧС от пострадавших районов (городов), городских округов по гибели и фактическим затратам на сельскохозяйственные культуры будет представлен Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области для проведения экспертной оценки в Минсельхоз России", - уточнили в пресс-службе.