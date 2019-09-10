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Минтруд разъяснил предложение о бесплатной парковке для людей с III группой инвалидности

В ведомстве уточнили, что право на бесплатную парковку будут иметь люди с III группой инвалидности, которые испытывают любые сенсорные нарушения и нарушения опорно-двигательного аппарата

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Люди с III группой инвалидности, которые испытывают любые нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения сердечно-сосудистой системы, сенсорные нарушения и приводят к ограничению движения человека, будут иметь право на бесплатную парковку, пояснили ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда России.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства, согласно которому с июля 2020 года граждане с третьей группой инвалидности смогут получить право на бесплатную парковку. В настоящее время право на бесплатную парковку имеют граждане с I и II группой инвалидности.

"То есть любые нарушения, будь то нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения функций сердечно-сосудистой системы или сенсорных функций, приводящие даже к легкой степени ограничения к передвижению, будут являться основанием для предоставления инвалиду III группы данной льготы", - пояснили в ведомстве.

Разрабатываемым проектом постановления предполагается охватить максимальное количество лиц из числа инвалидов III группы, которые испытывают трудности в передвижении, отметили в министерстве.

"Для этого предполагается в качестве критерия заложить степень ограничения к самостоятельному передвижению, то есть распространить [льготы] на инвалидов, которые вследствие нарушений различных функций организма, имеют затруднения при передвижении или нуждаются в постоянной посторонней помощи других лиц или пользуются вспомогательными техническими средствами реабилитации", - добавили в Минтруде.

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