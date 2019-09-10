В Хабаровске прошел кастинг актеров-любителей для съемок в короткометражках

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Кастинг актеров-любителей для пяти короткометражных фильмов, которые отснимут за два дня в рамках дальневосточного фестиваля "Точка возврата", прошел в Хабаровске. Для съемок отберут 15 человек, сообщил ТАСС директор фестиваля Роман Овсейчук.

"В кастинге актеров участие лично и дистанционно приняли 29 человек, юношей и девушек, мужчин и женщин разного возраста. Так, например участвовала женщина 80 лет, в прошлом преподаватель техникума связи, давно на пенсии. Жюри, пятеро режиссеров, которые также прошли подобный кастинг в июле, отберут для своих фильмов 15 человек. Есть еще база актеров, участников прошлых кастигов, они также могут быть отобраны в число этих 15", - сказал Овсейчук, добавив, что фильмы будут сняты за два дня во время кинолагеря, который будет организован за городом 21 и 22 сентября.

Он уточнил, что будут сняты пять фильмов. "Это три истории убийства и две фантастических истории. Два дня будут идти съемки, затем монтаж. Показаны фильмы будут 13-14 декабря", - сказал собеседник агентства. Победителя определят также в декабре, он получит образовательный приз.

Фестиваль "Точка возврата" - это площадка для реализации творческого потенциала кинематографистов-любителей Дальнего Востока. В рамках фестиваля непрофессиональные кинематографисты снимают короткометражное кино, где местом действия становится Дальний Восток, с его культурной и природной спецификой. Фестиваль проводился уже трижды. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Хабаровска.

В рамках основной программы кинематографисты со всех регионов Дальнего Востока присылают свои фильмы длительностью до 30 минут, в рамках дополнительной - проводится кинолагерь, когда снимаются короткометражные фильмы длиной до 8 минут.