Песков не считает, что есть перекос в расследованиях дел против активистов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что есть перекос между скоростью расследования дел против активистов и тем, как расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.

"В данном случае вряд ли можно обобщать, потому что разные дела требуют разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям", - сказал представитель Кремля во вторник журналистам, отвечая на вопрос, не видит ли он перекоса в том, что дела против ряда активистов за нарушения на митингах были расследованы быстро - в отличие от дел против сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в совершении преступлений.

"Нет [перекоса]. Разные дела расследуются с разной скоростью", - добавил Песков.

Он также заявил, что не будет вовлекаться в дискуссию по вопросу о том, почему из всех возможных экстремистских публикаций в соцсетях быстрее всего было расследовано дело против блогера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.