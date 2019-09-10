Зеленский пообещал не закрывать телеканалы и поддерживать свободу слова на Украине

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не планирует инициировать прекращение деятельности каких-либо телеканалов в стране, в том числе и NewsOne. Об этом он заявил во вторник в Ровно, где находится с рабочей поездкой.

"Я никогда не буду закрывать никакие каналы, я не имею права, не имею полномочий", - сказал Зеленский, общаясь на улице с людьми и отвечая на вопрос о судьбе телеканала NewsOne.

Глава государства также подчеркнул, что он в целом выступает за свободу слова на Украине.

На прошлой неделе Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne за "разжигание вражды". Соответствующее решение члены Нацсовета приняли единогласно. В свою очередь канал обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей.

Ранее Нацсовет решил проверить канал на предмет выполнения статьи закона "О телевидении и радиовещании", касающейся недопустимости злоупотребления свободой деятельности телеорганизаций, после того как NewsOne анонсировал на 12 июля телемост с каналом "Россия-1". О проведении моста стало известно 7 июля, а уже на следующий день NewsOne сообщил о его отмене из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены.