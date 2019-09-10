В Японии пока не приняли решение о сливе радиоактивной воды с "Фукусимы-1" в океан

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Японские специалисты пока не определились окончательно со способом утилизации радиоактивной воды, которая копится в специальных наземных резервуарах на аварийной станции "Фукусима-1". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"На данный момент никакого конкретного решения по этому вопросу не принято. Специальный правительственный комитет занимается обсуждением этой темы", - сказал он.

Таким образом Суга прокомментировал заявление министра окружающей среды Японии Ёсиаки Харады, который ранее сказал, что, по его мнению, "нет другого способа, как сливать" ее в океан. При этом он уточнил, что проблема "Фукусимы-1" не находится в компетенции его ведомства.

По прогнозам, наземные резервуары с радиоактивной водой на станции будут полностью заполнены к лету 2022 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: после удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех атомных реакторах расплавилось топливо, оно прожгло защитные корпусы установок. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.