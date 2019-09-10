Антинаркотический месячник стартовал в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Второй антинаркотический месячник "За здоровый образ жизни" начался в Дагестане, сообщила во вторник пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

"В Дагестане стартовал очередной республиканский антинаркотический месячник "За здоровый образ жизни". В течение сентября в общеобразовательных учреждениях пройдут встречи, тренинги, направленные на первичную профилактику наркомании в молодежной среде", - говорится в сообщении.

Во всех социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних пройдут товарищеские футбольные матчи с участием известных людей, планируются информационные антинаркотические рейды, уличные акции и круглые столы. "В СМИ и соцсетях будут размещены материалы, направленные на формирование общественного мнения, ориентированные на здоровый образ жизни и негативное отношение к употреблению наркотических и психотропных веществ", - добавили в ведомстве.

Первый подобный месячник прошел в апреле 2019 года.