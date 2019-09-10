Володин назвал Памфилову мужественным и скромным человеком

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал Эллу Памфилову как мужественного и скромного человека, заявив о том, что произошедшее в ночь на 6 сентября нападение на главу ЦИК РФ недопустимо.

"Это человек очень мужественный, с другой стороны - скромный, и она никогда не просила себе охрану, несмотря на то, что ее позиция многих раздражала и не устраивает. И этим она отличается, отличается от своих предшественников... То, что с ней произошло, недопустимо, так же, как недопустимо, если бы это произошло с любым гражданином нашей страны", - заявил спикер на пленарном заседании во вторник.

"Она человек очень скромный и отказывается всегда от того, чтобы ей в таких случаях предоставляли охрану или занимались вопросами ее безопасности. Мы должны это понимать и еще раз больше ценить и ее, и такие качества в людях", - добавил Володин.

Басманный суд до 6 ноября арестовал Бахыта Карабалаева, напавшего на председателя ЦИК, вину он признал. По данным следствия, в ночь на 6 сентября Карабалаев проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером. Памфилова оказала нападавшему активное сопротивление, после чего он скрылся, но позднее был задержан правоохранителями.