Власти Ставрополья удвоят выплаты многодетным семьям

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют удвоить региональные выплаты многодетным семьям и довести их до 700 рублей на ребенка в 2020 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"По поручению главы Ставрополья [Владимира Владимирова] должны быть повышены социальные выплаты многодетным семьям - с нынешних 354 до 700 рублей на ребенка в месяц. Объем соответствующих дополнительных расходов краевого бюджета превысит полмиллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, увеличение выплат коснется 38,2 тыс. семей - в них воспитываются 137 тыс. детей. При этом количество многодетных семей в регионе за шесть лет увеличилось более чем на треть. Так, в 2013 году на Ставрополье 26 тыс. семей воспитывали 85,5 тыс. детей.

Кроме того, начатую в 2019 году программу единовременных выплат детям войны в регионе продолжат и в 2020 году - соответствующие удостоверения получили более 154 тыс. жителей края. "Все социальные программы, которые мы начали, должны продолжаться и, по возможности, получать развитие", - приводятся в сообщении слова Владимирова.