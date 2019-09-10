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В Рособрнадзоре считают неправильным отказываться от экзаменов в школе

В ведомстве подчеркнули, что экзамены позволяют отобрать способных

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отказаться от оценки знаний школьников в виде экзаменов было бы неправильно, поскольку они позволяют отобрать способных. Такое мнение выразил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе презентации итогов онлайн-опроса "Отношение к ЕГЭ учеников, родителей учащихся и педагогов" в Общественной палате РФ.

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"Ряд заявлений от очень уважаемых мною людей, когда предлагают первого сентября... отказаться от экзаменов. Давайте откажемся от портфолио и собеседования при устройстве на работу, это тоже своего рода вид экзамена, это испытание <...> Без отбора ни одна уважающая себя организация, ни один вуз не может сегодня отобрать лучших и действительно способных ребят", - сказал Музаев.

В ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, рассказал, что ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены". По словам Грефа, сам процесс обучения в школе таков, "что он убивает всяческое желание учиться". Министр просвещения РФ Ольга Васильева не поддержала идею Грефа.

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