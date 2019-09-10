Легойда: РПЦ не поддержит идею Мосгоризбиркома создать избирательные участки в храмах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не поддержит инициативу Мосгоризбиркома о внедрении зарубежной практики организации избирательных участков в храмах, так как это потребует пересмотреть ее позицию по поводу присутствия в политике. Такое мнение высказал во вторник ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Церковь как институт активно участвует в жизни общества. Православные граждане, как правило, также активно выражают свою гражданскую позицию и реализуют свои конституционные права. Однако, как мне представляется, не следует вовлекать церковь в политический процесс. Пусть даже таким образом <…> Не думаю, что она [идея Мосгоризбиркома создать избирательные участки в храмах] будет поддержана в церкви, ведь это потребует, в том числе, пересмотра наших подходов к присутствию церкви в политическом пространстве", - сказал он.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что комиссия изучит зарубежный опыт организации избирательных участков внутри церковных приходов. По его мнению, помещения посольств и консульств ограничивают возможности соотечественников за рубежом перемещаться по территории, а церковные помещения будут для них более доступными.

Легойда считает, что удобство доступа не перевешивает недостатков инициативы. "Я понимаю стремление сделать процесс голосования более удобным, но, как мне кажется, доступность не может быть единственным или главным критерием при определении мест для голосования <…> Ведь эта инициатива имеет не только функциональное, но и символическое выражение", - отметил он.