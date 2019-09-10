На территории бывшей ставки Гитлера ученые нашли четырехэтажное подземное сооружение

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Ученые киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии обнаружили на территории разрушенной ставки Гитлера Werwolf под Винницей новые подземные сооружения в четыре этажа. Об этом сообщила директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая.

"Территория бывшей ставки Гитлера, где в настоящее время расположен Историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма, в этом году стала объектом второго этапа исследования ученых киевского института, - приводит ее слова агентство Укринформ. - Остатки взорванных бункеров, разбросанных по всей территории, могут сегодня видеть все. Но теперь мы можем утверждать, что там есть и подземные помещения".

По словам Высоцкой, с помощью современных средств зондирования на участке в 24 га, отведенном под экспозицию военной техники, обнаружен рукотворный подземный объект, а именно некое сооружение в четыре этажа с тоннелем на глубине 10-12 м с бетонными перекрытиями толщиной 50 см и более. Два верхних этажа заполнены газами (аргон и радон), два нижних еще требуют дополнительных исследований, сообщила директор музея.

Тем не менее, по ее словам, о раскопках пока речь не идет. "Будем проводить другие исследования, с помощью других методов, без раскопок, так как мы не знаем, что там на этих нижних этажах", - добавила Высоцкая.

"Вервольф" - одна из ставок Гитлера, которая была возведена нацистами в 1942 году на оккупированной территории Украины в районе поселка Стрижавка. Она представляла из себя целый комплекс как наземных, так и подземных сооружений. Считается, что сам Гитлер находился там трижды, последний раз в сентябре 1943 года. В марте 1944 года ставка была взорвана отступающими немецко-фашистскими войсками. Посетили музея жертв фашизма могут сегодня видеть на поверхности лишь руины уничтоженных бункеров.