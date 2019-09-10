{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин поручил изучить вопрос о зарплатах учителей и врачей при подготовке бюджета

Спикер Госдумы подчеркнул, что этот вопрос нужно проработать без учета доходов управленческого звена

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам нижней палаты парламента при подготовке проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы проработать вопрос о размере зарплат работников образования и здравоохранения без учета доходов управленческого звена.

"Когда мы говорим о средней зарплате по регионам в отношении работников образования, здравоохранения, было бы также правильным посмотреть среднюю зарплату не учителя в школе, где средняя зарплата рассчитывается с учетом зарплаты директора и заместителей, не средняя зарплата по больнице, где есть зарплата главного врача, заместителя главного врача и бухгалтера, а без управленческого персонала", - считает Володин.

"Давайте мы перед собой такую задачу поставим и увидим, отражает ли эта средняя зарплата по региону зарплату учителей и врачей без управленческого звена", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, зарплаты управленческого звена существенно влияют на общую статистику. "И получается, что у нас рядовой учитель, рядовой врач получает недостаточную заработную плату. Об этом президент говорил и дал соответствующие поручения. Нам, со своей стороны, было бы правильно разобраться в этом вопросе при обсуждении закона о бюджете", - заключил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Паводок в Иркутской области
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка под Иркутском на 163 млн руб.
Речь идет о заемщиках 535 кредитов
Читать полностью