Володин поручил изучить вопрос о зарплатах учителей и врачей при подготовке бюджета

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам нижней палаты парламента при подготовке проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы проработать вопрос о размере зарплат работников образования и здравоохранения без учета доходов управленческого звена.

"Когда мы говорим о средней зарплате по регионам в отношении работников образования, здравоохранения, было бы также правильным посмотреть среднюю зарплату не учителя в школе, где средняя зарплата рассчитывается с учетом зарплаты директора и заместителей, не средняя зарплата по больнице, где есть зарплата главного врача, заместителя главного врача и бухгалтера, а без управленческого персонала", - считает Володин.

"Давайте мы перед собой такую задачу поставим и увидим, отражает ли эта средняя зарплата по региону зарплату учителей и врачей без управленческого звена", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, зарплаты управленческого звена существенно влияют на общую статистику. "И получается, что у нас рядовой учитель, рядовой врач получает недостаточную заработную плату. Об этом президент говорил и дал соответствующие поручения. Нам, со своей стороны, было бы правильно разобраться в этом вопросе при обсуждении закона о бюджете", - заключил Володин.