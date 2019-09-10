Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный группой депутатов законопроект, предусматривающий максимальный штраф в размере 18 млн рублей за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян.

В частности, предлагается ввести крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных о россиянах, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении данной информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом. Согласно законопроекту, штраф за такое правонарушение для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей.

Законопроектом также предусмотрены штрафы до 6 млн рублей для хостинг-провайдеров или владельцев мессенджеров за непредоставление запрашиваемой силовыми ведомствами информации, в том числе для декодирования сообщений.