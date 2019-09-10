МВД предложило наказывать за публикацию в СМИ инструкций по созданию самодельного оружия

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. МВД предложило ввести административную ответственность за распространение в СМИ, а также в интернете информации по самодельному изготовлению огнестрельного оружия и его основных частей. Соответствующая информация размещена во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Существует необходимость внесения изменений, направленных на установление административной ответственности за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению огнестрельного оружия (его основных частей), а также восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что "основным предметом правового регулирования законопроекта является установление запрета" на распространение данной информации. Санкции, которые будут применены к нарушителям в случае принятия данной законодательной информации, не уточняются.

Такая инициатива вызвана необходимостью упорядочивания общественных отношений в связи с распространением в СМИ и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению огнестрельного оружия (его основных частей), а также восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия", сообщается в документе.