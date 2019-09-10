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Путин поручил проработать создание цикла фильмов об археологических находках в Кремле

Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен президенту до 1 октября
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Российской академии наук рассмотреть вопрос о создании цикла научно-популярных фильмов об археологических исследованиях историко-культурных объектов средневековой Руси и Московского Кремля, в том числе об истории Москвы и городов Северо-Восточной Руси. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по результатам состоявшегося 12 июня осмотра археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.

Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен президенту до 1 октября.

Кроме того, Министерству науки и высшего образования РФ совместно с РАН предстоит рассмотреть вопрос об оснащении Института археологии РАН современным архивным и лабораторным оборудованием, необходимым для оцифровки, безопасного хранения документации об археологических раскопках, оперативного исследования состава древних материалов и изучения технологии изготовления предметов.

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Путин, Владимир Владимирович
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