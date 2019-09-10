Эксперт оценил реальную учебную нагрузку на школьников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Суточная учебная нагрузка на учащихся начальной школы составляет более 8 часов, на старшеклассников - более 12 часов. Такой объем негативно сказывается на здоровье школьников, сообщила во вторник директор Института возрастной физиологии Российской академии образования, представитель Минпросвещения РФ Марьяна Безруких на круглом столе "Самочувствие школьника. Как обеспечить безопасность и укрепить здоровье детей и подростков в образовательном учреждении".

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в школах регламентируются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН. Согласно нормам, количество часов, отведенных на урочную и внеурочную деятельность, не должно в совокупности превышать величину максимальной недельной образовательной нагрузки. Для учащихся младших классов она составляет от 21 до 32 часов при пятидневной неделе, и от 33 до 34 часов - для старшеклассников.

"Наши исследования показывают за последние 5 лет, что нагрузка в начальной школе больше 8 часов, это рабочий день взрослого человека, а старшеклассников - 12-16 часов. <...> Пока мы фиксируем эту нагрузку по количеству часов, не видя, что внутри, потому что ребенка и за час можно загнать до такой степени, что он совершенно без сил. А можно организовать работу так, чтобы нагрузка была рациональной, нагрузка учебная сменялась внеучебной. Но, к сожалению, это наша беда сегодня", - сказала Безруких.

По ее словам, общество сегодня неверно выбирает приоритеты.

К сожалению, приоритет родителей и школы - это знания любой ценой, а любой ценой - это всегда ценой здоровья. Большинство детей нельзя назвать полностью здоровыми, добавила эксперт.

"По нашим данным, которые мы получали и до этого времени, и те, которые получаем сейчас, больше трети детей первой группы здоровья, т.е. абсолютно здоровых у нас на самом деле нет", - сказала Безруких, отметив, что Минздрав в то же время отмечает, что в стране 85% здоровых детей. "Я не знаю, откуда взялись цифры 85% [абсолютно здоровых] детей", - сказала эксперт.

Изменить ситуацию

Так как большую часть своего времени дети проводят в школах, педагоги должны знать правила здорового образа жизни (ЗОЖ) и уметь прививать их школьникам с детства. По ее словам, педагоги сейчас не подготовлены в вопросах того, как ребенок развивается и что влияет на его здоровье. "Нам необходимо изменить подготовку педагогов, которые могут реально изменить ситуацию. Нам необходимо рационализировать учебную нагрузку, у нас много вопросов к СанПиНу, который разрешает эту нагрузку. Необходима системная работа по формированию ценности здоровья и ЗОЖ в семье, школе, среди детей, среди родителей", - пояснила эксперт.

"В этом году по заданию Минпросвета мы ведем большое исследование в 10 регионах России: Московская область, Калининград, Свердловская область, Хабаровский край, Ставропольский край и другие, где получаем популяционный срез. Мы анализируем режим, нагрузку [в школах], состояние здоровья и так далее. Очень надеюсь, что к концу года сможем дать первые результаты такого большого популяционного исследования", - заключила Безруких.