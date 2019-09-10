Областной чемпионат "Абилимпикс" стартует в Подмосковье 12 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский областной чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" стартует в Подмосковье 12 сентября, в конкурсе примут участие свыше 450 человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"12 сентября в Подмосковье стартует Московский областной чемпионат "Абилимпикс" - конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соревнования будут проходить по 62 профессиональным компетенциям. В конкурсе примут участие 456 человек: 236 студентов, 54 специалистов и 167 школьников. Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Мероприятия конкурса пройдут на 28 площадках. "Лучшие из участников представят область на национальном чемпионате, где в прошлом году подмосковные ребята заработали 10 призовых медалей. Желаю всем участникам удачи и достойных результатов", - добавила Забралова.