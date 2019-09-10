СМИ: в США разработали проект школы, где будет легче спастись в случае стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Компания Tower Pinkster спроектировала здание школы, обеспечивающее более высокий уровень защиты для учащихся и педагогов в случае, если кто-то решит устроить там стрельбу. Об этом сообщила газета USA Today, отметив, что строительство такого учебного заведения обойдется в $48 млн.

Первая подобная школа появится в городе Фрутпорт (штат Мичиган), ее открытие запланировано на лето 2021 года. Здание будет состоять из нескольких секторов, разделенных металлическими дверьми, что поможет изолировать злоумышленника в случае нападения. Коридоры построят криволинейными - ученики смогут спрятаться за поворотом и уйти с линии огня, появится и возможность укрыться за специальными бетонными выступами в коридорах. Выходящие в коридоры окна учебных классов будут ударопрочными.

"Данные изменения значительно повысят шансы выжить во время стрельбы", - приводит газета слова профессора уголовного права из Университета штата Техас Пита Блэра. При этом он подчеркнул, что планировка зданий школ должна выглядеть органично, чтобы ученики постоянно не думали о нависшей над ними угрозе.

По данным телеканала CNN, в текущем году в США было зафиксировано 22 случая стрельбы в школе. Последний произошел в мае в пригороде Денвера (штат Колорадо), в результате чего погиб один учащийся, еще семеро получили ранения.

Ранее газета The Washington Post подсчитала, что с 1 января по 18 мая прошлого года в результате 16 разных инцидентов со стрельбой в школах страны погибли 29 учащихся и преподавателей. За тот же период, указало издание, потери Пентагона - как боевые, так и небоевые - составили 13 человек. С апреля 1999 года по март 2018 года свыше 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий.