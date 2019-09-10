Власти Хайнаня открыли на курортах острова центры подготовки по пляжным видам спорта

ХАЙКОУ /Китай/, 10 сентября. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань открыли центры подготовки по пляжным видам спорта в разных районах острова. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", они позволят жителям и гостям острова подготовиться к VI Пляжным Азиатским играм, которые будут проходить в Санье с 28 ноября по 6 декабря 2020 года.

"Сезоны океанских видов спорта на Хайнане позволят популяризировать пляжный спорт, а также здоровый образ жизни и спортивный туризм. Гости острова смогут насладиться не только солнцем и пляжами Хайнаня, но и приобщиться к спорту, а также ознакомиться с морской культурой острова", - приводит газета слова директора Центра по изучению индустрии спорта и туризма при Педагогическом университете Хайнаня Ся Миньхуэя.

Как отметил директор, первые сезоны пляжных видов спорта открылись на Хайнане в 2017 году в городском округе Вэньчан. С тех пор они проводятся ежегодно: в общей сложности в них приняли участие более 10 тыс. профессиональных спортсменов и любителей.

В этом году центры будут открыты на нескольких курортах Хайнаня, в том числе в Хайкоу, Санье, Вэньчане, Ваньнине и других городах. На их базе будут проводиться занятия и соревнования по пляжным видам спорта, в числе которых - волейбол и футбол.

Санья выиграла право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте этого года. Соревнования пройдут по 16 дисциплинам, среди которых - плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры состоялись в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).