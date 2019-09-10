В санаториях Кисловодска отдохнули более 200 детей из зоны подтопления в Иркутской области

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 200 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области побывали минувшим летом в кисловодских санаториях. Об этом во вторник сообщается на сайте губернатора Ставропольского края.

"Всего минувшим летом Ставропольский край принял на отдых и оздоровление 219 детей из Иркутской области. Они были обеспечены питанием, досугом и санаторно-курортными услугами", - говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.