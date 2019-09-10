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Паводок в Иркутской области

Минстрой призвал стимулировать выдачу свидетельств на самостоятельный капремонт в Тулуне

В пресс-службе ведомства отметили, что в капитальном ремонте нуждаются около 3,5 тыс. помещений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев считает необходимым стимулировать выдачу жителям пострадавшего от наводнения Тулуна свидетельств на самостоятельное проведение капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник по итогам визита главы Минстроя в Иркутскую область.

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В релизе указано, что правительственная комиссия по ликвидации ЧС в регионе ранее решила предоставить гражданам право получать свидетельства на самостоятельное выполнение капитального ремонта. При этом гражданин получает из бюджета аванс в размере 50% от сметной стоимости ремонта, второй транш будет перечисляться после подписания промежуточного акта выполненных работ.

"Нужно стимулировать этот процесс и помогать людям быстрее получать свидетельства, восстанавливать свои дома", - приводятся в релизе слова Якушева.

В сообщении также отмечается, что, по предварительным данным, в капитальном ремонте нуждаются около 3,5 тыс. помещений. Заявления на получение выплат на выполнение таких работ поступили от 2 тыс. граждан, в том числе 145 - о проведении капремонта самостоятельно. По 51 из них выплаты уже произведены, их размер составил 7,9 млн рублей, говорится в релизе.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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