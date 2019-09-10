В Чечне планируют построить первый универсальный фехтовальный комплекс в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Универсальный фехтовальный комплекс в Чеченской Республике начнут строить в Грозном в 2020 году, стоимость проекта 330 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Адлан Паскаев.

"Начало строительства универсального фехтовального комплекса запланировано на 2020 год, в рамках реализации мероприятий государственной программы. Общая площадь объекта 5500 кв. м, количество посадочных мест для зрителей - 350. Стоимость объекта составляет 330 млн рублей", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что комплекс будет располагаться вблизи стадиона "Ахмат-Арена".

Он добавил, что помимо традиционных олимпийских видов спорта, в республике большое развитие получили хоккей, теннис, плавание, парусный спорт, регби, гимнастика. "Планируется развитие фехтования и некоторых других, не совсем традиционных для нашей республики, видов спорта", - добавил он.