Ремонт 23-километрового участка Транскама в Северной Осетии завершат осенью 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт 23-километрового участка Транскама завершится осенью 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией.

"В Северной Осетии капитально отремонтируют 23-километровый участок Транскама. Работы на участке 36 км - 59 км начались в июне и сейчас перешли в активную фазу", - сказал собеседник агентства.

На Транскаме заменят дорожное полотно и 25 водопропускных труб, расширят проезжую част до девяти метров и отремонтирую 19 съездов. Дорожники также построят 1,5 км верховых и почти 400 м низовых подпорных стен, а также установят 26 кв. км сетки двойного кручения - эти меры защитят трассу от камнепадов и разлива реки Ардон.

Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты установят более 21 км железобетонного парапетного ограждения и светоотражающие дорожные знаки, а также нанесут разметку термопластиком. На съездах в села Нижний Унал, Зинцар и Мизур Алагирского района оборудуют семь автобусных остановок и 1,5 км перильного ограждения.

"На время капитального ремонта движение открыто по одной полосе. В Мизуре движение будут регулировать сотрудники ГИБДД. ФКУ Упрдор "Кавказ" просит водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения", - отметили в пресс-службе.

Двухполосный участок автодороги будет соответствовать параметрам II категории. Среднесуточная интенсивность движения на автомобильной дороге А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с республикой Южная Осетия - 3,5 тыс. автомобилей.