В Польше издали книгу с документами гитлеровцев о результатах бомбардировок Варшавы

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Документы с детальными данными о последствиях бомбардировок польской столицы легли в основу новой книги "План уничтожения Варшавы", изданной в Польше историком Стефаном Артымовским и Фондом памяти о героях Варшавского восстания.

"Обычно, когда мы думаем о сентябре 1939 года, то видим образы полные героизма, трагедии, смерти, эмоций. Опубликованные нами документы совсем иного толка. Немецкие власти собирали их совсем с другой целью. Они должны были не трогать сердца, а детально показывать, как эффективно удалось уничтожить Варшаву", - цитирует слова Артымовского Gazeta Wyborcza.

"Это анализ, который показывает, какая бомба - 250 кг или 50 кг - лучше разрушает здание с деревянными или бетонными перекрытиями. В этих материалах больше всего удивляет то, с какой холодностью их составители подошли к тому, что произошло. Они не анализировали трагедию. Их интересовало только то, что удалось разрушить и какими средствами", - указал он.

Происхождение документов

Опубликованные в Польше материалы "всплыли" в прошлом году на одном из немецких аукционных порталов. Их выставило на продажу частное лицо. На уникальное для истории Варшавы собрание обратили внимание интернет-пользователи, которые сообщили о находке польским историкам и представителям фондов.

В результате в их руки попали два тома материалов, в одном из которых Варшава рассматривается гитлеровцами как полигон. Там содержатся планы и схемы, собранные немцами, по всей вероятности, еще до войны. Во второй папке - фотографии с изображением разрушенных зданий и документация о последствиях авианалетов.

История

Немцы начали документировать уничтожение Варшавы уже в октябре 1939 года. Самый крупный авианалет был совершен 25 сентября 1939 года. В нем приняли участие 400 бомбардировщиков. До наступившей спустя три дня капитуляции погибли почти 26 тыс. гражданских лиц, а разрушению подверглись от 12 до 20 процентов строений в городе.

Тогда был сожжен Королевский замок, разрушен Большой театр и несколько костелов, жилые дома в центре города, больница, фабрики, Центральный вокзал и Национальный музей.