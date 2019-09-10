Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о Дне окончания стояния на Угре

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госдума из-за позиции Татарстана перенесла рассмотрение законопроекта об установлении в России новой памятной даты - Дня окончания Великого стояния на реке Угре, который предлагается праздновать 11 ноября. Об этом сообщил во вторник ТАСС депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр.

Законопроект о Дне окончания Великого стояния на реке Угре был внесен в Госдуму Калужской областью, где этот праздник отмечают с 2017 года. Инициативу должны были рассматривать в первом чтении в осеннюю сессию после утверждения комитета по обороне, заседание которого было назначено на 11 сентября.

"[Рассмотрение на комитете] перенесено и состоится позже. Так как Республика Татарстан выступила с жесткой позицией "против", принято решение провести дополнительные консультации, чтобы они могли изложить свою позицию, чтобы более тщательно подготовить законопроект для рассмотрения", - сказал собеседник агентства, не уточнив даты следующего заседания комитета по обороне.

Депутаты Государственного совета Татарстана не поддержали проект, отметив, что праздник может "негативно отразиться на политической обстановке в России". При этом положительные отзывы на законопроект прислали более 60 регионов, среди которых Дагестан, Республики Карелия и Адыгея, Хабаровский, Пермский края, Архангельская, Магаданская области и другие. Документ одобрен РАН, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

В октябре-ноябре 1480 года войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата. Сражение, основной причиной которого стал отказ платить Орде ежегодную дань, состоялось на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры. Именно это сражение положило конец татаро-монгольскому игу на Руси и привело к становлению Российского государства с центром в Москве.