В Ивановской области стартовал чемпионат профмастерства для инвалидов "Абилимпикс"

ИВАНОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Третий региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" начался в Ивановской области, сообщила пресс-служба областной думы.

"Чемпионат пройдет в Ивановской области с 10 по 13 сентября. В этом году 75 конкурсантов испытают свои силы по одиннадцати специальностям", - говорится в сообщении.

Чемпионат включает соревновательную, профориентационную, деловую, культурную и выставочную программы. В течение трех дней в регионе будут проходить мастер-классы, круглые столы, ярмарки вакансий, конференции, семинары и концерты. По итогам будет сформирована команда Ивановской области для участия в отборочных соревнованиях в V Национальном чемпионате "Абилимпикс", который состоится в ноябре 2019 года в Москве.

"Основными задачами мероприятия является содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью, вовлечение работодателей в процесс инклюзивного образования. Депутаты регионального парламента нацелены на создание в регионе доступной среды длялюдей с ограниченными возможностями здоровья", - цитирует пресс-служба председателя Ивановской областной думы Марины Дмитриевой, выступившей на открытии чемпионата.