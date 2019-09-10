Юрий Чайка назначил нового главу управления по надзору за ОПК

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил новым руководителем управления Генпрокуратуры по надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса Андрея Гуришева. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал приказ о назначении Андрея Вячеславовича Гуришева на должность начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Андрей Гуришев родился в 1973 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности юриспруденция, в органах прокуратуры работает с 2001 года. В 2011-2012 гг. был заместителем прокурора Санкт-Петербурга, с 2012 года занимал должность заместителя прокурора Новгородской области, с июля 2017 года возглавлял прокуратуру Новгородской области. За успехи в службе награжден почетной грамотой генпрокурора РФ и именным оружием.

Прежний руководитель управления по надзору в сфере ОПК Дмитрий Демешин с июня этого года был назначен заместителем генпрокурора России, курирующим Северо-Кавказский округ.