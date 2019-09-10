Кубань представит туристический потенциал в Москве

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края примут участие в фестивале Русского географического общества (РГО), который пройдет в Москве возле Кремля, ожидается более 700 тыс. гостей, сообщил ТАСС председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка. Экспозиция края будет представлять объекты античного наследия, гастрономического, оздоровительного, событийного туризма и других видов отдыха.

"Четвертый фестиваль Русского географического общества в этом году впервые пройдет на территории парка "Зарядье" в самом центре Москвы, рядом с Кремлем, с 13 по 22 сентября. Ожидается, что в нем примут участие порядка 70-80 тыс. гостей ежедневно. В этом году фестиваль полностью посвящен путешествиям, развитию внутреннего туризма в России. Одной из самых обширных будет экспозиция Краснодарского края", - сказал Чайка.

Особое внимание на экспозиции будет уделено межрегиональному проекту "Золотое кольцо Боспорского царства", запущенному в 2019 году. "Ему будет посвящен большой стенд, оборудованный античными колоннами, здесь будет представлена стилизованная историческая карта полисов Боспорского царства, костюмированное шоу, в ходе которого артисты в античных костюмах будут рассказывать гостям об особенностях той эпохи и уцелевших объектах, вошедших в турмаршрут по четырем субъектам России", - добавил собеседник агентства.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия ТАСС уточнили, что на фестивале будет представлен туристический потенциал нескольких городов Кубани, специализирующихся на разных сферах. К примеру, на экспозиции Сочи будет представлен горнолыжный туризм, также на площадке города выставят болид "Формулы-1" - очередной Гран-при России в конце месяца пройдет в Сочи.

Анапа, как детская здравница России, оборудует фотозону в виде детской игровой площадки, Горячий Ключ представит разные виды оздоровительного туризма, в том числе бальнеологическое направление. Темрюкский район расскажет гостям об этнографическом наследии Краснодарского края, на площадке будет воссоздан казачий курень площадью 66 кв. м, свое мастерство продемонстрируют ремесленники.

Гастрономический потенциал региона будет представлен на ярмарке, где можно будет попробовать мед, чай и другую продукцию, производимую на Кубани.

О туризме на Кубани

Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был запущен в 2019 году. Он объединяет объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу.

Маршрут был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. В мае проект стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности".

Турпоток на Кубани за первое полугодие 2019 года увеличился на 35% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель.