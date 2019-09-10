Первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж начнут строить в Грозном в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Крытый футбольный манеж на 300 зрительских мест построят в Чечне в 2020 году по проекту "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"). Об этом ТАСС во вторник сообщил замминистра республики по физической культуре и спорту Адлан Паскаев.

"Планируется строительство первого на Северном Кавказе крытого футбольного манежа в городе Грозный. Данный комплекс будет использоваться для проведения круглогодичных тренировочных занятий и спортивных соревнований по футболу, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения. Ориентировочная стоимость объекта - 483 млн рублей", - сказал Паскаев.

По его словам, планируется также создать футбольное поле с искусственным покрытием на базе спортивных школ в Гудермесе и Курчалое, а также беговую дорожку на стадионе школы №1 Ачхой-Мартановского района. "На эти три объекта федеральным центром выделено 40 млн рублей", - добавил он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.