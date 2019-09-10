Приложения-фонарики могут иметь доступ к личной информации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Разработчик программного обеспечения в области компьютерной безопасности Avast провел исследование более 900 приложений для включения режима "фонарик" и выявил в некоторых из них запросы на раскрытие данных пользователей. Об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, что исследователи проанализировали запросы 937 приложений для фонариков, которые были или есть на данный момент в Google Play Store. "Из них 408 запрашивают 10 разрешений или меньше, 267 запрашивают от 11 до 49 разрешений, а 262 приложения запрашивают от 50 до 77 разрешений", - сообщили в компании.

Приложения могут запрашивать разрешение на доступ к данным или работе функций телефона для нормальной работы приложения - например, доступ к вспышке телефона. Но многие сервисы запрашивают большее количество разрешений, чем им необходимо. По словам представителя компании Луиса Корронса, иногда сложно объяснить, для чего некоторые приложения, например, просят доступ к записи звука. Такую возможность просят предоставить 77 программ.

"Приложения с фонариками, которые мы рассмотрели, являются лишь примером того, как даже самые простые приложения могут получить доступ к личным данным, и зачастую не только разработчики приложений получают доступ к данным при загрузке приложения пользователями, но и партнеры по рекламе, с которыми они работают", - пояснил он.

При этом в компании отметили, что приложения могут запрашивать несоответствующие своей функции разрешения, но это не обязательно означает, что они выполняют вредоносные действия.