{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав: законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года одобрен большинством ведомств

В ведомстве отметили, что документ может быть рассмотрен уже в 2019 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Законопроект Министерства здравоохранения России о запрете продавать алкоголь молодым людям до 21 года согласован большинством федеральных ведомств и может быть рассмотрен уже в этом году. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом. Поэтому позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна. Мы ожидаем рассмотрения этого закона в 2019 году", - сказал он.

Салагай отметил, что любые инициативы должны проходить тщательное общественное обсуждение. "Этот законопроект тоже прошел, были проведены слушания в Общественной палате, в большей части регионов, некоторые регионы направили нам письма в поддержку", - сказал он.

Комментариями Минпромторга и Минэкономразвития на момент публикации ТАСС не располагает.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам моложе 21 года.

Ранее также сообщалось, что Минэкономразвития считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.

Теги
Россия
Северный Кавказ
Во Владикавказе до конца года проведут реконструкцию клинической больницы скорой помощи
На эти цели направлено около 300 млн рублей
Читать полностью