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Мосгорсуд отменил решение об аресте начальника налоговой инспекции по Южному АО

Мария Андреянова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд отменил решение об аресте начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марии Андреяновой, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, ходатайство следствия об ее ареста направлено на новое рассмотрение.

"Мосгорсуд отменил решение Пресненского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Андреяновой Марии, и постановил вернуть [ходатайство следствия] на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе", - сказал представитель суда, отметив, что Мосгорсуд оставил обвиняемую под стражей до 14 сентября.

Пресненский суд Москвы 23 августа арестовал Андреянову на два месяца. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Детали уголовного дела в отношении госслужащей не известны.

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