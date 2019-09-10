Фотовыставка "День знаний" открылась перед штаб-квартирой ТАСС в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "День знаний", где собраны яркие фотографии репортеров ТАСС о первом учебном дне в школах и вузах в российских регионах, а также о работе передовых учебных заведений, открылась во вторник перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2 в Москве.

"На выставке зрители увидят встречу президента России Владимира Путина со студентами Национального минерально-сырьевого университета "Горный" в северной столице, открытие филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге, выступление учащихся в лицее №1 им. Н. А. Назарбаева в Грозном и учеников начальной земской школы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области. В числе представленных работ есть и трогательные, даже порой забавные кадры с торжественной линейки воспитанников кадетской школы в Павловске, урок татарского языка в школе №13 в Казани и другие", - уточняют организаторы.

Также на выставке показаны фотографии, рассказывающие о работе инновационных учебных заведений и научных центров. В их числе технопарк "Кванториум", расположенный на площадке столичного технополиса "Москва" и в Мурманске, Институт Конфуция во Владивостоке, пилотный проект "Цифровая школа" в Калининградской области.

Всего в экспозицию вошло 20 фотографий, их география - от Калининграда до Владивостока: Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Грозный, Казань, Павловск, Рязань, Ростов-на-Дону и другие регионы страны.

На протяжении всей истории ТАСС тема образования - одна из ключевых в новостной работе агентства. О том, как проходит День знаний не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах страны, журналисты агентства рассказывают не только в новостных сообщениях, но и в фоторепортажах.