Ледокол "Капитан Драницын" и 400 ученых отправятся в экспедицию в Арктику

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Масштабная экспедиция с использованием ледокола "Капитана Драницына" начнется в Арктике в 2020 году, сообщил директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев.

"Минприроды получило поручение председателя правительства совместно с Артуром Николаевичем Чилингаровым (ученый, член-корреспондент РАН - прим. ТАСС) проработать вопрос дрейфующей станции нового типа с использованием вмороженного в лед ледокола "Капитан Драницын" в 2020 году", - сообщил он на заседании общественного совета при Миноприроды.

Выход "Капитана Драницына" в плавание предварительно намечен на сентябрь 2020 года. Разработанная министерством программа экспедиции уже направлена в правительство РФ, отметил Хрущев.

"Программа экспедиции предполагает беспрецедентный комплекс научных исследований. Научная программа включает более 40 комплексных исследований по восьми секциям. Участвует 20 исследовательских институтов: РАН, Росатом, Минздрав, Росгидромет, Курчатовский институт и пять высших учебных заведений. Всего в экспедиции будут участвовать более 400 ученых", - сообщил он.

По словам Хрущева, экспедиция должна положить основу комплексным и многолетним исследованиям Арктики.

В акватории Северного морского пути в настоящее время действуют восемь линейных ледоколов, четыре из которых атомные ("50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач") остальные четыре - дизель-электрические ("Адмирал Макаров", "Красин", "Капитан Хлебников" и "Капитан Драницын").