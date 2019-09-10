Карелия первой в России приняла крупные международные соревнования таможенных кинологов

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 сентября. /ТАСС/. Петрозаводск первым в стране принял масштабные международные соревнования между таможенными кинологами из 12 стран Азии, Европы и СНГ. Церемония открытия прошла во вторник на городском стадионе "Юность".

Турнир, организованный федеральной таможенной службой при поддержке физкультурно-спортивного общества "Динамо", продлится до 13 сентября. Сегодня зрители смогли увидеть показательные выступления команд, а также первый этап соревнований - поиск денег и табачных изделий в багаже. Умения демонстрировали специалисты-кинологи из таможенных органов Азербайджана, Аргентины, Израиля, Латвии, Республики Корея, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии и России. Важность совместных международных проектов в области пограничной службы отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, приветствуя команды.

"У нас есть общие угрозы, такие как наркотрафик, терроризм. И только объединяя усилие всех стран, всех уполномоченных органов государств всего мира, мы сможем противостоять этим проблемам", - сказал губернатор.

Письмом поприветствовал всех участников помощник президента РФ Анатолий Серышев. В своем послании он отметил, что события подобного уровня влияют на жизненный выбор молодых людей, которые в будущем, возможно, свяжут свою судьбу с охраной безопасности государственных границ. Конечно, соревнования принесут новый опыт и самим кинологам.

"Проведение на карельской земле соревнований международного уровня придает им особую значимость и статус. Широкая география участников соревнований будет способствовать повышению профессионального мастерства сотрудников кинологических подразделений, обмену опытом, а также укреплению взаимодействия между представителями иностранных государств",