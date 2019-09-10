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Жаров прокомментировал законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

Глава Роскомнадзора отметил, что такие штрафы помогут избежать блокировок ресурсов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор считает законопроект, предусматривающий максимальный штраф в размере 18 млн рублей за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян, цивилизованным методом, позволяющим избежать блокировки ресурсов. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава ведомства Александр Жаров, комментируя принятие законопроекта Госдумой в первом чтении.

"Я считаю, что ощутимые штрафы для крупных компаний - это приемлемый цивилизованный метод, который позволит нам в определенных ситуациях избежать блокировки ресурсов. Сейчас есть только одна санкция за неисполнение ряда законов - блокировка", - сказал он.

При этом Жаров отметил, что до принятия в третьем чтении законопроект может претерпеть существенные изменения.

"Сам факт принятия законопроекта в первом чтении мы приветствуем, а дальше - посмотрим", - сказал он.

Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный группой депутатов законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом.

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Жаров, Александр АлександровичРоссия
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