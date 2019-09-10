Суд удовлетворил иск Мосгортранса на 1,2 млн рублей к организаторам акции 27 июля

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы удовлетворил иск на 1,2 млн рублей ГУП "Мосгортранс" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил исковое заявление удовлетворить", - огласила решение судья Вера Петрова.

Адвокат одного из ответчиков, Александра Соловьева, Сергей Бадамшин заявил в суде, что истцами не представлены доказательства наличия транспорта у "Мосгортранса" и его исправности 27 июля. "Кто причинил ущерб? Истцом не доказано, что Соловьев и его соответчики перекрывали и призывали перекрывать дороги в центре Москвы", - подчеркнул адвокат, отметив, что "вопросы вызывают документы по методике расчета убытков".

"Иск направлен не на возмещение ущерба и восстановление права, а на злоупотребление правом, на нарушение права тех людей, которые вышли выразить свое несогласие с политикой градоначальника", - сказал адвокат.

Представители "Мосгортранса" в ходе прений сторон заявили, что в суде полностью подтвердили документами предмет и размер заявленного искового заявления.

Судебные иски

Ранее в Коптевский суд поступили иски ГУП "Мосгортанс" и ГБУ "Автомобильные дороги" о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ответчиками по искам проходят блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, а также сотрудник ФБК Георгий Албуров.

В иске "Мосгортранс" просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как указал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

В иске ГБУ "Автомобильные дороги" на общую сумму 11,468 млн рублей указано, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки.