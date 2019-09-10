Ростуризм: электронные визы сделают Россию страной с самым либеральным визовым режимом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Распространение работы электронной визы по всей стране с 1 января 2021 года сделает Россию страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на открытии 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

"С 1 января 2021 года электронная виза заработает на территории всей страны. Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран, мы сами этого ждем. Это решение поспособствует, в том числе, медицинскому туризму", - сказала она.

Сейчас режим электронной визы действует при въезде в РФ через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. С 1 июля этого года система бесплатных электронных виз начала действовать на посещение Калининградской области, она распространяется на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. В интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2019 Зарина Догузова предлагала увеличить срок действия электронной визы до 16 дней.

Введение электронных виз в России является одной из задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%. Ранее в Минэкономразвития РФ заявляли, что расширение практики выдачи электронных виз иностранцам в перспективе может увеличить въездной турпоток в Россию на 20-30%.