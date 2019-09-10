Большая палата ЕСПЧ отклонила запрос властей РФ о пересмотре решения по иску Навального

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Коллегия Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонила обращение российских юридических властей по поводу пересмотра решения страсбургского суда по иску блогера Алексея Навального. Об этом сообщили во вторник в суде.

"Запрос отклонен", - проинформировали в инстанции. Таким образом, решение этого суда, вынесенное весной, вступает в силу.

В апреле ЕСПЧ удовлетворил иск Навального против России, в котором он оспаривал законность содержания под домашним арестом в ожидании вердикта суда по делу о хищении средств компании Yves Rocher. В частности, суд пришел к выводу, что домашний арест был необоснованным. Суд постановил выплатить Навальному €20 тыс. за моральный ущерб и €2,6 тыс. в качестве компенсации судебных издержек в течение трех месяцев после вступления решения в силу.

Навальный был помещен под домашний арест 28 февраля 2014 года до завершения расследования по делу о хищении средств "Ив Роше Восток". Затем срок содержания продлили, в том числе после 30 декабря 2014 года, когда братья Алексей и Олег Навальные были признаны виновными по ст. 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности") и пункту "а" ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору"). Алексей Навальный получил 3,5 года заключения условно, его брат - 3,5 года колонии общего режима.