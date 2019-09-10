Аварийный детсад в Минводах отремонтируют по нацпроекту "Образование" к 2020 году

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Аварийное здание детского сада "Светлячок" в Минеральных Водах, которое два года назад было закрыто, а воспитанники распределены по другим дошкольным учреждениям, будет отремонтировано к 2020 году по нацпроекту "Образование". Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Козюра.

"В рамках реализации программы "Развитие образования" в Ставропольском крае (включена в нацпроект "Образование" - прим. ТАСС) ведется ремонт детских садов. Один из них - в городе Минеральные Воды - это детский сад "Светлячок". Рассчитан на 155 мест. Сейчас здание находится в процессе ремонта. Все ремонтные работы осуществляются за счет краевого бюджета и будут завершены до конца 2019 года. В новом 2020 году детский сад примет своих воспитанников", - написал Козюра.

В пресс-службе администрации Минераловодского городского округа ТАСС сообщили, что в рамках ремонта в детском саду заменят все оборудование и благоустроят прилегающую территорию. "Для нас главная цель - это создание комфортных условий для малышей, ведь время, которое они здесь проведут, станет хорошим воспоминанием на всю жизнь", - отметил глава регионального Минобразования.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.