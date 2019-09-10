Суд в Москве заочно арестовал бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по делу о растрате более 100 млрд руб., передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Дмитрию Ананьеву меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Юлия Сафина. Ранее ходатайство следствия было удовлетворено в отношении Алексея Ананьева.

Братья Ананьевы объявлены в международный розыск, они находятся за рубежом. Ананьевы обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и подозреваются в причинении ущерба путем обмана (пп."а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ) и легализации денежных средств (пп. "а", "б" статьи 174 прим. 1 УК РФ).

Следствие считает, что Ананьевы совершили преступления в составе организованной группы, все члены которой не установлены. Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, временная администрация которого обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Защита настаивает на невиновности Ананьевых и незаконности их заочного ареста. В суде адвокаты просили о назначении им меры пресечения, не связанной с арестом.

Постановления суда пока не вступило в силу, адвокаты могут обжаловать его в Мосгорсуде. В случае его вступления в силу постановления об аресте будут действовать в течение двух месяцев с момента задержания обвиняемых.

Иски Промсвязьбанка

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 10 физическим лицам, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V. В качестве третьих лиц в деле участвуют Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, а также "Ингосстрах".

30 мая по решению суда на имущество Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка был наложен арест на сумму в пределах 282,2 млрд руб.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, а в 2018 г. был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.