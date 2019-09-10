Во Владикавказе до конца года проведут реконструкцию клинической больницы скорой помощи

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Реконструкция в двух корпусах и здании морга клинической больницы скорой помощи будет проведена до конца этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

"До конца этого года завершится реконструкция гинекологического, гастроэнтерологического корпусов, а также здания морга республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Работы начались в начале года, сейчас они находятся в активной фазе выполнения", - сказал собеседник агентства.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы РФ "Развитие здравоохранения". На эти цели направлено около 300 млн рублей.

В ходе реконструкции в корпусах и здании морга заменят все коммуникаций, усилят конструкцию стен, проведут отделочные работы, установят кровлю.

Генеральным подрядчиком является "ООО Хетаг".