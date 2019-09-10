Жители Башкирии могут порекомендовать членов в республиканский совет по правам человека

УФА, 10 сентября. /ТАСС/. Радий Хабиров, избранный главой Башкирии, предложил пользователям соцсетей порекомендовать членов создаваемого в республике совета по правам человека. Его первое заседание состоится 17 сентября, написал он во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

"Для того, чтобы мы нашли всех, кто поможет республике в этом важнейшем направлении, прошу вас писать под этим постом - кто, на ваш взгляд, максимально эффективно проявил себя в правозащитной деятельности. В том числе исходя из полученной здесь информации, буду принимать решение по 30 членам совета по правам человека Башкирии, среди которых будет много "неудобных" для власти людей. Первое заседание Совета состоится 17 сентября", - написал он.

Указ подписан Хабировым 3 сентября и направлен на развитие институтов гражданского общества, обеспечения и защиты прав человека и гражданина в республике, следует из текста документа.

Во вторник избирательная комиссия Башкирии объявила о победе Хабирова на выборах главы региона с результатом 82,02% голосов.