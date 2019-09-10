Гран-при конкурса им. Андрея Стенина удостоен итальянец Габриэле Чеккони

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Организаторы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина во вторник назвали лауреатов 2019 года, Гран-при завоевал итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля". Церемония награждения прошла в Государственном историческом музее в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Это настоящая привилегия иметь возможность состязаться с другими талантливыми фотографами в память о нашем молодом коллеге, который погиб, исполняя долг", - сказал он.

За право стать обладателем Гран-при боролись 28 молодых фотографов из 17 стран. Объявил победителя главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Он отметил, что не был знаком со Стениным лично, но хорошо знаком с его работами. "Это был огромный профессионал: правда в каждом кадре, которые снимал Андрей", - сказал Вышинский. По его мнению, все конкурсанты следуют принципу Стенина и не фальшивят.

В номинации "Главные новости" первое место завоевал фотограф из Франции Самир Аль Думи "От одного конфликта к другому" и фотохроника "Караван мигрантов" Китры Кахана (США). Фотография "Распил" Джастина Салливана (ЮАР) - лучшая в номинации "Моя планета". Среди серий лучшим в номинации стала "Моя Якутия" Алексея Васильева. В спортивной номинации первым стал индийский фотограф Аянава Сил и его снимок "Решающий удар", а также хроника Алексея Филиппова "Одинокий олимпиец".

Присутствовавшая на церемонии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что фотографии Стенина рассказывают о том, какой хрупкий мир. Захарова призвала помнить, насколько он хрупкий, сохранять мир и баланс, мир в этом мире, потому что от этого многое будет зависеть.

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев сказал, что благодаря конкурсу Андрей Стенин продолжает свою земную жизнь. За пять лет на конкурс были представлены снимки из 120 стран, напомнил он.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Конкурс проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.