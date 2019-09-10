ФСИН: исправительные учреждения РФ не испытывают нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дефицита препаратов для заключенных с ВИЧ-инфекцией в системе исправительных учреждений не наблюдается. Запаса противовирусных средств хватит на текущий год, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

"Обеспеченность у нас лекарствами по ВИЧ в полном объеме на этот год, даже уже есть запас на февраль-март следующего года. У нас с этим проблем нет", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о жалобах, которые получают общественные организации от родственников отбывающих наказание в учреждениях ФСИН. С июля на сайт "Перебои.ру" (проект движения "Пациентский контроль") поступают сообщения о нехватке противовирусных препаратов, в частности ламивудина, в учреждениях ФСИН Свердловской и Брянской областей.