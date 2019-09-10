Эксперт: использование гаджетов в школе усугубляет проблему близорукости у детей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Частое использование различных гаджетов в школах как во время уроков, так и на переменах, приводит к росту числа детей с близорукостью. Особое внимание следует обратить на время, проведенное с гаджетами детьми дошкольного и младшего школьного возраста, сообщила главный внештатный детский специалист офтальмолог Минздрава РФ Людмила Катаргина на круглом столе "Самочувствие школьника. Как обеспечить безопасность и укрепить здоровье детей и подростков образовательном учреждении" во вторник.

По данным Роспотребнадзора, непрерывное использование компьютера первоклассниками во время уроков должно ограничиваться 20 минутами, старшеклассниками - не более 35 минут. Согласно требованиям санитарных правил, непрерывное использование интерактивных досок на уроках не должно превышать пяти минут среди учащихся 1-4 классов и 10 минут в 5-11.

"Традиционно, когда мы говорим о школьных проблемах офтальмологических - это близорукость, есть даже такое понятие, как школьная близорукость. <…> Это связано в первую очередь с тем, что зрительная нагрузка в школе все продолжает нарастать", - сказала Катаргина.

По ее мнению, "нужно категорически резко ограничить использование электронных устройств у детей дошкольного и младшего школьного возраста".

Заведующий кафедрой офтальмологии им. академика А.П. Нестерова лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Евгений Егоров пояснил, что качество зрения, в первую очередь, во многом зависит от генетики. Однако, гаджеты усугубляют ситуацию, так как во время их использования ребенок забывает часто моргать, что становится причиной синдрома сухого глаза. Для профилактики эксперт советует пользоваться специальными каплями - заменителями слезы, а также пить витамины для зрения, в частности, содержащие лютеин.