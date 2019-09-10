В Псковской области на ремонт пожарных водоемов и покупку техники потратят 70 тыс. евро

ПСКОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Реализация международного проекта, направленного на предотвращение лесных пожаров, стартовала в одном из районов Псковской области. Он подразумевает выделение средств в размере 70 тыс. евро на ремонт пожарных водоемов и покупку оборудования, сообщается во вторник на сайте правительства Псковской области.

"На территории Псковского района началась реализация международного проекта "Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне Эстония-Россия" в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония". Срок реализации проекта - 24 месяца", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, проект подразумевает, что на территории Псковского района с 2019 по 2021 год на реконструкцию противопожарных водоемов и покупку противопожарного оборудования направят более 70 тыс. евро. Как пояснили ТАСС в управлении информационной политики регионального правительства, финансирование измеряется в евро, так как это международный проект. На эти средства планируется ремонт 22 пожарных водоемов в шести волостях (Завеличенской, Писковической, Середкинской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской), модернизация мобильной системы оповещения, покупка экипировки и оборудования для пожарных дружин.

"Также пройдут общие совместные учения пожарных команд Россия - Эстония на территории каждого из партнеров. В Псковском районе совместные учения состоятся на территории Залитских островов", - поясняется в сообщении на сайте.